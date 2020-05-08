Политика

Президент Азербайджана поздравил Путина и россиян с Днём Победы

12:56, 09 мая 2020
Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: PresidentIlhamAliyev/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днём Победы. Разговор лидеров двух стран состоялся по телефону, сообщила пресс-служба главы республики.

Там отметили, что Алиев также сказал высказал добрые слова по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в адрес дружественного российского народа.

В свою очередь Путин передал поздравления с праздником президенту и гражданам Азербайджана.

Главы государств также обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием двустороннего стратегического партнёрства.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин поздравил россиян и пообещал широко отметить 75-летие Победы после окончания пандемии коронавируса.

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