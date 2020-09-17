Политолог: в США с уважением говорят о стратегическом соперничестве с РФ

https://static.news.ru/photo/07ed32c2-f8e5-11ea-9ea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

На данный момент только Россия способна уничтожить Соединённые Штаты и это вызывает серьёзные опасения у военных специалистов Пентагона. Так считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин.

Поводом для комментария эксперта стало заявление главы Пентагона Марка Эспера, который назвал Россию и Китай главными стратегическими соперниками США во время выступления в американском центре Rand Corporation.

Кошкин при этом не видит в заявлении Эспера ничего удивительного. По его словам, у США в руководящих документах прописано, что для них Россия, как и ряд других государств, является весьма жёстким оппонентом.

Только надо учитывать один факт: сегодня в мире только Россия в состоянии уничтожить Соединенные Штаты Америки, и у военных специалистов в Пентагоне это, естественно, вызывает серьезное опасение. Но они, я бы сказал, с уважением говорят о соперничестве с Россией. Ведь в мире всего две страны, которые имеют ядерную триаду — это США и РФ, — сказал Кошкин в эфире Радио Sputnik.

При этом, говоря о Китае, военный политолог заметил другой настрой Вашингтона. Дело в том, пояснил Кошкин, что президент США Дональд Трамп не раз называл КНР страной, «которую необходимо обуздать» из-за наличия мощных экономических демографических и территориальных ресурсов. Однако, по мнению эксперта, «серьёзное опасение в США вызывает, конечно, военная, стратегическая мощь РФ».

Как писал NEWS.ru, ранее США сменили тактику в противостоянии с Россией в Сирии.