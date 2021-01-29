Песков: Россия категорически не согласна с позицией США по Украине

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российская Федерация категорически не согласна с позицией Соединённых Штатов по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» его спросили, действительно ли в разговоре с новым президентом США звучали формулировки «о российской агрессии в отношении Украины».

Ну да, это позиция Соединённых Штатов, с которой мы категорически не согласны. Это одно из концептуальных разногласий, которые на повестке дня наших отношений. Российская сторона и президент Владимир Путин будут неустанно и последовательно доводить нашу убеждённую позицию до собеседника, — отметил Песков.

Президент России Путин 26 января по телефону поговорил с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, торгово-экономическое сотрудничество, возможность взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса.

Главы государств поговорили и о проблеме сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий — политического соглашения между Ираном и группой государств, известных как «5+1», относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции — пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также Германии.

Кроме того, Путин и Байден обсудили внутриукраинское урегулирование, а также российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН, писал NEWS.ru.