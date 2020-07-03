Песков рассказал о ближайшем будущем регионов с низкой явкой на голосовании

https://static.news.ru/photo/d2601b78-bd1c-11ea-989d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главы регионов, где зафиксировали низкую явку на голосовании по поправкам в Конституцию РФ, должны просто заниматься ежедневной работой над развитием своих субъектов, реализовывать федеральные проекты, учитывая местную специфику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, какая задача сейчас стоит перед руководителями регионов и муниципалитетов, показавшими низкую явку и невысокий процент одобрения изменений Основного закона, и как они должны изменить настроение население, передаёт РИА Новости.

Одним из подобных регионов стал Ненецкий автономный округ. Согласно обнародованным данным, одобрили внесение поправок 44,42% жителей округа, 54,57% проголосовали против. Возможно, это связано с тематикой объединения НАО с Архангельской областью.

ЦИК РФ 3 июля 2020 года утвердила итоги всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Соответствующий протокол подписан 3 июля 2020 года. Плебисцит длился с 25 июня по 1 июля 2020 года. Руководитель ЦИК отметила, что процедура прошла максимально открыто и безопасно.

Она добавила, что данные прошедшего голосования по поправкам в Конституцию РФ достоверны, их легитимность не подлежит сомнению. По результатам обработки 100% бюллетеней, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 млн россиян). Против изменений высказались 21,27% (около 16 млн человек). После обработки 100% протоколов явка составила 67,97% (74 215 555 граждан РФ). Всего в списках участников голосования значились 109 190 337 участников плебисцита.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения в Конституцию были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после его избрания в 2012 году.

Президент РФ поблагодарил россиян, которые исполнили свой гражданский долг и проголосовали за поправки в Конституцию, тем самым выразив доверие и поддержку. Между тем в Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 1 июля могут объявить праздничным днём в честь голосования по поправкам в Конституцию. Пятнадцать лет назад День Конституции был праздничным и нерабочим днём, эту традицию предлагают восстановить в ГД.