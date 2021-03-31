Песков прокомментировал задержание российского офицера в Италии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о причинах задержания российского офицера в Италии.

Мы не располагаем в настоящий момент информацией о причинах и обстоятельствах этого задержания, — отметил Песков.

Москва рассчитывает не только на сохранение тёплых отношений с Римом, но и на то, что они получат своё продолжение. Задержание прокомментируют позднее, когда у властей будет вся информация по этому поводу, передаёт ТАСС.

Ранее двух человек задержали в итальянском Риме по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Итальянские карабинеры заявили, что задержан капитан фрегата итальянского флота.

После этого посла России в Италии Сергея Разова вызвали в Министерство иностранных дел Италии. Министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо передал российскому дипломату протест итальянских властей. Россиянина уведомили о выдворении двух сотрудников дипмиссии, писал NEWS.ru.