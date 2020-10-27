Песков ответил на обращение онкологов о нехватке лекарств для больных раком

https://static.news.ru/photo/17bd4d3e-184a-11eb-9c34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти работают над устранением проблемы в сфере обеспечения лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями.

Вы знаете, что медицинский, что называется, сектор правительства, сектор здравоохранения в правительстве уже тоже на это отреагировал и работает над тем, чтобы ситуацию исправить, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Журналисты уточнили у него, считают ли в Кремле, что здравоохранение в стране профинансировано в должном объёме. На это Песков заметил, что нет ни одной страны в мире, где на эту сферу выделяется достаточный объём средств. В странах, где медицина в соотношении к ВВП профинасирована больше, чем в России этот объём также недостаточный.

Пандемия для всех стала поводом для того, чтобы вообще думать о концептуальном развитии, и так далее, в том числе и для президента, — подчеркнул Песков.

Ранее представители 30 благотворительных фондов сообщили о катастрофической нехватке 26 незаменимых противоопухолевых препаратов. Обращение было опубликовано к главе государства, представителям Совета Федерации и Госдумы.

NEWS.ru писал о том, как российские власти спровоцировали дефицит лекарств. Аптечные сети и фармкомпании в стране жалуются на сбои системы по электронной регистрации продукции.