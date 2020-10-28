Песков отреагировал на слова Кадырова о Макроне

https://static.news.ru/photo/0d0454b0-1907-11eb-ad23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия во внешней политике ориентируется на линию, формируемую президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя критику французского лидера Эммануэля Макрона главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Вы знаете, что нашим законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики страны. Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более не формируют внешнюю политику, не принимают каких-либо решений. Поэтому ориентироваться надо именно на линию, которая формируется главой государства, — цитирует Пескова РИА Новости.

После убийства учителя истории Самюэля Пати религиозным фанатиком Абдулахом Анзоровым во французской коммуне Конфлан-Сент-Онорин Макрон объявил о борьбе с религиозным сепаратизмом в стране. Политик анонсировал законопроект по укреплению республиканских ценностей. Президент Франции считает необходимым освободить французский ислам от иностранного влияния. Он выступает за усиление контроля за финансированием мечетей. Также политик заявил, что в стране продолжат публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.

Высказываниями Макрона оказались недовольны глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Рамзан Кадыров и муфтий Чечни Салах Межиев. Последний назвал французского лидера «террористом № 1» за его отношение к исламу. Кадыров призвал президента Франции прекратить «провокации и нападки на веру», иначе он войдёт в историю как политик, «принимающий сумасбродные решения».

Как писал NEWS.ru, иранская газета Vatanemrooz опубликовала карикатуру на Макрона. Он нарисован с красным лицом и заострёнными ушами.