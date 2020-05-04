Политика

Песков назвал интересы каждого гражданина приоритетом для Путина

15:16, 04 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что интересы каждого гражданина России всегда были и остались для Владимира Путина наиболее приоритетными.

По словам представителя Кремля, глава государства «неоднократно доказывал» своё стремление помочь людям, поэтому сохранение жизней в условиях пандемии COVID-19 оказалось в приоритете над экономикой.

Президент Путин всегда сохранял свой приоритет: каждый конкретный человек для него — это приоритет. И мировоззренческий, и рабочий приоритет, — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента не согласился с утверждением, что предыдущие правители России не думали об интересах отдельных людей, хотя признал, что «были печальные события в этом отношении».

Как писал NEWS.ru, Высшая школа экономики предрекла исчезновение в России среднего класса и общее обеднение граждан, связанной с ограничениями из-за коронавируса. В Министерстве труда и соцзащиты России подтвердили, что допускают увеличение числа безработных с 950 тысяч до 5-6 миллионов человек после пандемии.

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