Песков: Москва и Лондон имеют мало возможностей для нового диалога

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Россия считает, что Москва и Лондон нуждаются в новой основе для диалога, но подобных возможностей на данный момент минимум, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что обе стороны должны подтвердить политическую волю на реанимацию контактов в различных сферах.

Здесь можно пока только констатировать, что российско-британский диалог практически по всем направлениям находится в замороженном состоянии, что, конечно, абсолютно противоречит логике <...>. Диалог был свёрнут не по нашей воле, не по нашей инициативе, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков отметил, что в Кремле не согласны с попытками Запада указывать, какие юридические процедуры осуществлять в той или иной ситуации. Так он прокомментировал прозвучавшие от европейских политиков требования возбудить уголовное дело о предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального. Представитель главы государства отметил, что Москва «искренне не понимает» саму постановку вопроса.

Он отверг обвинения в том, что Россия отказывается расследовать инцидент с Навальным с привлечением следственных органов. По словам представителя Кремля, фактически это уже сделано «в рамках процедуры, которая на юридическом языке называется „доследственная проверка“».

Ранее NEWS.ru сообщал, что срыв инспекции с участием ОБСЕ в населённом пункте Шумы Донецкой области вызвал сожаление в Кремле, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он также выразил надежду, что переговоры политсоветников «нормандской четвёрки» в этот раз принесут ощутимый результат.