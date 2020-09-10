Песков: Кремлю «не нравится» давление Запада по делу Навального

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В Кремле не согласны с попытками Запада указывать, какие юридические процедуры осуществлять в той или иной ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал прозвучавшие от европейских политиков требования возбудить уголовное дело о предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального. Представитель главы государства отметил, что Москва «искренне не понимает» саму постановку вопроса

Он отверг обвинения в том, что Россия отказывается расследовать инцидент с Навальным с привлечением следственных органов. По словам представителя Кремля, фактически это уже сделано «в рамках процедуры, которая на юридическом языке называется доследственная проверка».

Нам не хотелось бы и нам не нравится, когда другие страны диктуют нам, какие юридические процедуры у нас в какой момент и на основании чего начинать — цитирует Пескова РИА Новости

Сейчас Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Двумя днями ранее политик был госпитализирован в омскую больницу, куда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

Больше двух недель Навальный провёл в коме. 7 сентября берлинские врачи сообщили, что состояние его здоровья улучшилось, это позволило вывести пациента из состояния искусственной комы и отключить от системы искусственной вентиляции лёгких.

Ранее NEWS.ru писал, что телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, в том числе по ситуации с Навальным, в планах Путина пока не запланировано.