Путин пока не планирует разговаривать с Меркель о Навальном

https://static.news.ru/photo/4388b7f2-f417-11ea-996e-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в том числе по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, в планах президента Владимира Путина пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В то же время он добавил, что Москва может направить Берлину дополнительные запросы по Навальному. При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что другим странам не следует диктовать российской стороне, какие следственные процедуры проводить по ситуации с оппозиционером, сообщает ТАСС.

Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики заявили, что ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги из клиники Charité считают, что тот был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

7 сентября медики сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось, он выведен из искусственной комы, в которой находился более двух недель. По данным немецких СМИ, оппозиционер уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери им сознания.

Как ранее писал NEWS.ru, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва более других заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Навальным. Дипломат призвал Берлин предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента. По словам Небензи, отказ предоставить эти сведения будет воспринят как нежелание Германии установить правду и определённо подорвёт российско-германские отношения.