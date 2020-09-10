Небензя потребовал от ФРГ предоставить данные по ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/8fc7c7f8-f3bc-11ea-a654-fa163e074e61_660.jpg Василий Небензя Фото: MFA Russia/Global Look Press

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва более других заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным. Дипломат призвал Берлин предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.

По словам Небензи, отказ предоставить эти сведения будет воспринят как нежелание Германии установить правду и определённо подорвёт российско-германские отношения, сообщает ТАСС.

Весь этот инцидент не может не наводить на мысли о какой-то грязной постановочной игре. Это ведёт нас к риторическому вопросу: кому это выгодно, тот это и сделал, — отметил дипломат на заседании Совбеза.

Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Больше двух недель он провёл в коме. Двумя днями ранее политик был госпитализирован в больницу Омска, куда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что внешнеполитический эксперт фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в бундестаге Родерих Кизеветтер призвал не раскрывать России результаты проб Алексея Навального. По его мнению, после получения таких сведений отравляющее вещество «Новичок» можно будет использовать по-другому — так, что его трудно будет обнаружить.