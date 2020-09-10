Партия Меркель хочет скрыть от России результаты обследования Навального

https://static.news.ru/photo/cf412e86-f396-11ea-a242-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Внешнеполитический эксперт фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в бундестаге Родерих Кизеветтер призвал не раскрывать России результаты проб Алексея Навального, которые изучал Институт фармакологии и токсикологии бундесвера.

ФРГ не должна раскрывать данные. Российские спецслужбы только этого и ждут. Тогда они смогут установить, какие методы анализа применялись, — заявил Кизеветтер в интервью газете Berliner Zeitung.

По его мнению, после получения таких сведений отравляющее вещество «Новичок» можно будет использовать по-другому — так, что его трудно будет обнаружить. Кизеветтер уверен, что выводы германских токсикологов по инциденту с Навальным имеют очень высокую надёжность. Он добавил, что Москва, вероятнее всего, не заинтересована в том, чтобы найти преступников.

Инцидент произошёл на российской земле. Должна существовать группа, которая профессионально умеет обращаться с боевым отравляющим веществом «Новичок». Это очень похоже на участие в произошедшем правительства, — подчеркнул немецкий депутат.

Ранее глава германского МИД Хайко Маас заявил, что в ФРГ видят много признаков причастности России к отравлению оппозиционера, поэтому в Кремле должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами.

Госсекретарь США Майк Помпео также считает, что «есть значительная вероятность», что к ситуации с Алексеем Навальным причастны «российские высокопоставленные официальные лица».

Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Больше двух недель он провёл в коме. Двумя днями ранее политик был госпитализирован в омскую больницу, куда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики заявили, что ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».