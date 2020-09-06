Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию с Навальным

https://static.news.ru/photo/76102748-f005-11ea-b27a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Германия ожидает от РФ в ближайшие дни каких-либо действий в связи с возможным отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося в коме в немецкой клинике. В противном случае ФРГ приступит к обсуждению ответных мер с партнёрами. С таким заявлением во время разговора с журналистами выступил глава немецкого МИД Хайко Маас.

Дипломат подчеркнул, что ультиматумы никому не помогают разобраться в деле. Однако Берлину придётся перейти к обсуждению ответных мер в случае отсутствия объяснений со стороны Москвы.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российский оппозиционер был отравлен. При нападении на него было использовано международное запрещённое смертельное химическое боевое вещество.

По словам Мааса, есть много указаний на то, что за этим происшествием стоит именно Россия.

Мы возлагаем большие надежды на российское правительство в раскрытии этого серьёзного преступления. Если оно не имеет отношения к нападению, то в его собственных интересах доказать это фактами, — цитирует главу МИД таблоид Bild am Sonntag.

Навальному стало плохо на борту самолёта, вылетевшего 20 августа из Томска в Москву. Уже более двух недель он находится в коме. Врачи в Омске, где экстренно сел лайнер, выявили у пациента панкреатит и нарушение обмена веществ. Близкие Навального заявили, что не доверяют выводам российских врачей, и настояли на переводе его в европейскую клинику.

Утром 22 августа Навального спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине. Спустя два дня немецкие врачи заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили отравляющую субстанцию как вещество из группы «Новичок».

Как ранее писал NEWS.ru, Национальная медицинская палата РФ обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную группу для выявления причин тяжёлого состояния оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил доктор Леонид Рошаль.