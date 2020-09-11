Песков надеется на результативную встречу советников «нормандской четвёрки»

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Срыв инспекции с участием ОБСЕ в населённом пункте Шумы Донецкой области вызвал сожаление в Кремле, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Он также выразил надежду, что переговоры политсоветников «нормандской четвёрки» в этот раз принесёт ощутимый результат, пишет РИА Новости.

Я уверен, что будет возможность у помощников обсудить причины, по которым эта инспекция не состоялась. Ну, в целом, любой очный диалог помощников по теме урегулирования на юго-востоке Украины, конечно, он важен, — заявил Песков.

Совместная инспекция ситуации в районе Горловки была сорвана украинской стороной. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). Отмечается, что Украина в последний момент озвучила новые невозможные для выполнения требования для осуществления инспекции. В частности, руководитель СЦКК Украины потребовал у руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, а также паспорт России либо Украины.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специальное введение киевскими властями водной блокады Крыма можно расценивать как нарушение руководством Украины своих обязательств по защите прав человека, закреплённых в международных актах, рассказала во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, киевская власть вредит национальным интересам Украины в своём «русофобском рвении» и готова на разные авантюры.