ДНР: украинская сторона сорвала совместную инспекцию в Горловке

Совместная инспекция ситуации в районе Горловки была сорвана украинской стороной. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Отмечается, что Украина в последний момент озвучила новые невозможные для выполнения требования для осуществления инспекции. В частности, руководитель СЦКК Украины потребовал у руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, а также паспорта России либо Украины.
Кроме того, по его словам, на шевронах и удостоверениях Якубова не должна была быть аббревиатура «ДНР». По мнению руководителя СЦКК Украины, наличие этой аббревиатуры «является факторами, препятствующими проведению инспекции»,
Ранее Кремль позитивно воспринял достижение договорённости о проведении 10 сентября инспекции проблемного участка на линии соприкосновения в Донбассе с участием представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и СЦКК Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все участники контактной группы, включая российскую сторону, заинтересованы в том, чтобы режим прекращения огня продолжался, а значит и в любых действиях, которые ведут к разрядке обстановки. Песков отметил, что инспекцию проблемного участка «можно только приветствовать», писал NEWS.ru.
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.
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