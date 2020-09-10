ДНР: украинская сторона сорвала совместную инспекцию в Горловке

https://static.news.ru/photo/57b9791a-f362-11ea-86bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun /Global Look Press

Совместная инспекция ситуации в районе Горловки была сорвана украинской стороной. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Отмечается, что Украина в последний момент озвучила новые невозможные для выполнения требования для осуществления инспекции. В частности, руководитель СЦКК Украины потребовал у руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, а также паспорта России либо Украины.

Кроме того, по его словам, на шевронах и удостоверениях Якубова не должна была быть аббревиатура «ДНР». По мнению руководителя СЦКК Украины, наличие этой аббревиатуры «является факторами, препятствующими проведению инспекции», передаёт ТАСС со ссылкой на СЦКК.

Ранее Кремль позитивно воспринял достижение договорённости о проведении 10 сентября инспекции проблемного участка на линии соприкосновения в Донбассе с участием представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и СЦКК Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все участники контактной группы, включая российскую сторону, заинтересованы в том, чтобы режим прекращения огня продолжался, а значит и в любых действиях, которые ведут к разрядке обстановки. Песков отметил, что инспекцию проблемного участка «можно только приветствовать», писал NEWS.ru.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.