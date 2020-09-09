Решение об инспекции проблемного участка в Донбассе обрадовало Кремль

https://static.news.ru/photo/537deae2-f34f-11ea-ada1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Кремль позитивно воспринял достижение договорённости о проведении 10 сентября инспекции проблемного участка на линии соприкосновения в Донбассе с участием представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

О реакции официальной Москвы на это решение рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, все участники контактной группы, включая российскую сторону, заинтересованы в том, чтобы режим прекращения огня продолжался, а значит и в любых действиях, которые ведут к разрядке обстановки. Песков отметил, что инспекцию проблемного участка «можно только приветствовать».

Будем надеяться, что это действительно возымеет необходимый эффект, — сказал представитель Кремля.

Как писал NEWS.ru, 5 сентября глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ по уничтожению инженерных сооружений у линии разграничения в районе населённого пункта Шумы, которые возведены там в нарушение договорённостей. Политик также призвал украинскую сторону убрать весь личный состав из этого района. Пушилин затем перенёс начало операции на неопределённый срок. В офисе президента Украины заявили, что мониторинговая комиссия ОБСЕ не обнаружила изменений в районе Шумов.

Сторонам удалось договориться провести совместную инспекцию с участием ОБСЕ на проблемном участке, мероприятие намечено на 14:00 мск 10 сентября.