Глава ДНР приказал уничтожить сооружения Украины у линии разграничения

https://static.news.ru/photo/7d95e38e-ef49-11ea-9c5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Пушилин/vk.com

Глава самопровозглашённой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отдал приказ уничтожить украинские инженерные сооружения у линии разграничения в районе населённого пункта Шумы, возведённые там в нарушение договорённостей. Он также призвал украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября убрать весь личный состав из этого района.

Мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведённым инженерным сооружениям в районе населённого пункта Шумы, — говорится в заявлении Пушилина, опубликованном на официальном сайте главы ДНР.

Он отметил, что ДНР неоднократно указывала украинской стороне на необходимость закопать траншеи, вырытые после 22 июля, и не устраивать провокаций, направленных на срыв перемирия. Однако, по его словам, эти «обоснованные требования» были проигнорированы.

Как писал NEWS.ru, контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня. Заседание контактной группы проходило в видеорежиме. Начиная с 21 июля на территории Донбасса действует бессрочное перемирие.