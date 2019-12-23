Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя последние антироссийские санкции США, заявил, что Москва предпримет ответные шаги.
Подобные шаги не остаются без взаимности — это в любом случае, — отметил Песков.
Он подчеркнул, что ответные меры будут соответствовать национальным интересам страны,
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, включающий в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Белый дом потратит на армию $738 млрд.
Как писал NEWS.ru, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать ответные меры на санкции США против «Северного потока — 2».
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