https://static.news.ru/photo/27151cb0-257c-11ea-9346-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя последние антироссийские санкции США, заявил, что Москва предпримет ответные шаги.

Подобные шаги не остаются без взаимности — это в любом случае, — отметил Песков.

Он подчеркнул, что ответные меры будут соответствовать национальным интересам страны, передаёт «Интерфакс».

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, включающий в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Белый дом потратит на армию $738 млрд.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать ответные меры на санкции США против «Северного потока — 2».