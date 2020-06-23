Не только борьбой с коронавирусом живёт отечественная наука, не только текущие проблемы решает, но и заботится о нашем будущем. В скором времени технологии могут заметно изменить нашу жизнь. И речь идёт не о чипизации, не о вышках связи 5G, нет. Это дела дьявольские, а значит, заниматься ими должен Билл Гейтс.

Специалисты Московского государственного университета имени Ломоносова разработали новый эффективный и недорогой метод определения биологического возраста человека. В качестве маркера биологического возраста организма и патологий его метаболических процессов используется уровень никотинамидадениндинуклеотидов (НАД). Однако существующий на сегодняшний день способ определения этого показателя дорог и сложен. Российские учёные предложили использовать формиатдегидрогеназу (ФДГ), и этот способ позволяет определять биологический возраст на микропланшетных ридерах — относительно недорогих устройствах.

Наши учёные молодцы, тут никаких шуток. Мы всегда за них болеем и желаем огромных творческих успехов. Но любое открытие всегда заставляет задуматься о его применении и последствиях. И можно пофантазировать, как могло бы российское государство использовать эту прорывную технологию.

Во-первых, будет положен конец всяким неуместным шуткам о возрасте нашего национального лидера. Ведь очевидно, что его физическая и умственная форма совершенно не соответствуют сухим цифрам в паспорте, энергии Владимиру Владимировичу хватит ещё лет на двадцать - поднимания России с колен. Кроме того, недавно ему пришлось подписывать специальный указ, увеличивающий предельный возраст для ректоров вузов с 65 до 70 лет, а в случае МГУ и СПбГУ даже больше. Если бы мы перешли на жизнь по биологическим часам, можно было бы обойтись без лишнего перевода бумаги: достаточно было бы лишь независимого теста в поликлинике управделами президента, и можно работать дальше.

Во-вторых, никаких больше изменений пенсионного возраста. Прописываем в законе, что на пенсию люди выходят в 55 биологических лет. Жить у нас с каждым годом становится лучше, становится веселей, а когда настроение хорошее – душа молода. И всё. По достижении календарных 55 лет сдаешь анализы. Специалисты смотрят, насколько ты ещё огого и предписывают прийти снова лет через 5-10. А до тех пор – трудиться с песней.

В-третьих, прекратится всякая ерунда в уголовном делопроизводстве. Очевидно же, что 16-летний подросток, который вышел на несанкционированный митинг, уже достаточно взрослый биологически, раз политика его волнует больше, чем одноклассницы. А значит, в случае правонарушения может отвечать как взрослый человек, по всей строгости закона. А то сейчас получается, что вот такой «малолетний» экстремист выходит на улицу, кидает в полицейского пластиковую бутылку, а потом прячется за цифры в паспорте. И вообще-то столь подлый способ уйти от ответственности только подтверждает, что он на самом деле совершенно человек.

Или другая ситуация. К конце прошлого года за мошенничество на 3,5 года осудили бывшего замглавы Росгеологии Руслана Горринга. Он же Ганижев. Но если вспомнить, как до этого он на стриме играл в онлайн-игры и параллельно рассказывал о том, что склонял подчинённых к интимной связи. Ну это ведь, очевидно, поведение человека незрелого. Если бы независимая экспертиза проверила его биологический возраст, все увидели бы, что ему лет 15, не больше. А значит, судить его следовало бы как несовершеннолетнего. Да и любой чиновник, который не в состоянии не украсть бюджетные деньги, вероятно, просто биологически ещё не созрел до ответственной работы на благо Родины. Значит, такого надо не судить, а перевоспитывать. К чему ломать жизнь подростку, пусть даже по паспорту ему под 60?

В общем, любое научное открытие способно значительно улучшить жизнь россиян. Нужно совсем немногое – чтобы государство не пропускало мимо полезные изобретения и помогало внедрять их в жизнь.