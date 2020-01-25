Партии, как известно, бывают разные. И, как ещё учили классики марксизма, они должны выражать интересы больших групп людей — классов, страт, социальных групп. Были попытки создавать партии по национальному признаку, кто-то надеялся раскрутить общественную структуру с опорой на конфессиональные пристрастия части сограждан. Однако такие попытки расколоть наше сложное общество, играя на его чувствительных струнах, были пресечены в законодательном порядке. Но, как выясняется, новые партстроители не лишены некоторого остроумия. Вот у нас начали фиксировать попытки создавать партии с опорой на увлечения и хобби потенциальных избирателей. Не забывая при этом определенные идеологические привязки.

Нет, у нас вслед за небратской ныне Польшей ещё в девяностых была создана партия любителей пива. Но, видимо, тогда пенный напиток не был у нас столь популярным, как у соседей. Партия через пять лет после своего образования была распущена. А любители, скажем, водки не смогли в силу очевидных причин сохранить трезвость ума и организационную концентрацию. Теперь, однако, в эпоху гаджетов и тотального интернета всё обстоит куда проще. Сначала Вячеслав Макаров, один из разработчиков популярной компьютерной игры World of Tanks, объявил о намерении уже пятого марта провести учредительный съезд некоей партии специалистов в области IT-технологий, эдакого сонма продвинутых сограждан, которым открывается технологическое будущее. Слава богу, пока не предложил поставить во главе структуры искусственный разум. Самое примечательное, что продвинутый партстроитель полностью открещивается от контактов с президентской администрацией, что вызывает явное сомнение у скептиков.

Ещё оригинальнее выглядит идея владельца крупной косметической фирмы Faberlic Алексея Нечаева создать собственную правую партию. Эдакое новое издание «Союза правых сил» только с яркой помадой на ораторствующих губах. В переносном смысле макияж свойственен многим политическим деятелям, иногда напоминающим хамелеонов. Но так, чтобы положить косметический базис под идеологическую надстройку, это явно впервые. Тем не менее, уже на первое марта якобы намечен съезд правых косметологов. И я стесняюсь даже представить себе, как они будут выглядеть, если в идеале решат совместить в своих обликах два источника, два составляющих момента новой партии — правую идеологию и косметику. Естественно, и этот потенциальный вождь, Нечаев, открещивается от связей с Кремлем. Но ему опять не слишком верят.

Создается впечатление, что наши творцы внутренней политики пока не решили, что делать с такими политическими прозелитами. То ли действительно дать им зеленый свет, и тем самым раздуть избирательный бюллетень до размера двуспальной простыни, окончательно запутав рядового россиянина. То ли позволить им наиграться до одури и убедить избирателя наоборот в ярмарочном характере всего нового. А раз так, то от добра — то есть старых, пусть и надоевших системных партий — добра не ищут. Пожаловался же президент на встрече с общественностью в городе Усмань, что наша политическая система ещё у нас не устоялась и о парламентской республике нам думать рано. Так что, чем громче будут резвиться неопрозелиты, тем задумчивее будет наш избиратель.