Крашенинников: обновлённая Конституция потребует изменить около 100 законов

https://static.news.ru/photo/f39a2c1c-bd34-11ea-917f-fa163e074e61_660.jpg Павел Крашенинников Фото: duma.gov.ru

Около сотни федеральных и конституционных законов потребуется изменить в ближайшее время. Это необходимо, чтобы привести их в соответствие с нормами обновлённой Конституции, заявил глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Большую законотворческую работу он спрогнозировал в ходе онлайн-встречи президента Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в главный закон страны.

По словам Крашенинникова, будущие законы условно можно разделить на пять групп. В первую группу входят социальные гарантии, пенсии, пособия, поддержка института семьи, образование. Во вторую — здравоохранение, наука и культура. В третью — законодательство о выборах, организация единой публичной власти, а также вопросы государственной и муниципальной службы. Четвёртый блок законов — это неприкосновенность территорий, оборона и безопасность. И наконец, в пятой группе — развитие предпринимательства, частной инициативы, зашита права собственности, развитие некоммерческого сектора, а также развитие институтов гражданского общества.

Крашенинников также уточнил, что положения о системе публичной власти необходимо развивать, в том числе, и в законе о Госсовете.

Парламентарий добавил, что члены рабочей группы, которые готовили поправки в Конституцию, готовы продолжить свою работу и над законопроектами.

Мне кажется, что наша группа может выступать эффективной площадкой для взаимодействия между ветвями власти, между регионами, между муниципалитетами, институтами гражданского общества и решать те задачи и цели, которые предлагает нам новая конституция, — цитирует Крашенинникова РИА Новости.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было с 25 июня. Одновременно с этим в Москве и Нижегородской области проходило онлайн-голосование, которое завершилось 30 июня. Россиянам предложили два варианта ответа: «Да» и «Нет».

В список изменений были внесены несколько сотен предложений. Они, среди прочего, призваны закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами, а также верховенство российских законов над решениями международных органов.

Одна из поправок, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагала отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

Ранее изменения в главный закон страны были приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом. Официально было заявлено, что они вступят в силу после общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

2 июля Центризбирком обнародовал предварительные итоги плебисцита. По результатам обработки 100% бюллетеней, за поправки высказались 77,92%, против изменений — 21,27%, следует из данных ЦИК. Свой выбор сделали 67,97% избирателей. Председатель комиссии Элла Памфилова заявила, что голосование продемонстрировало очень достойную явку.

На следующий день, как писал NEWS.ru, Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию России. Они вступят в силу 4 июля 2020 года.