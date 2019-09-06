https://static.news.ru/photo/486563b2-d251-11e9-a27e-fa163e074e61_660.jpg Фото: НАША ШКОЛА №6!/vk.com

Проверку по обращениям о вбросах избирательных бюллетеней в день голосования проводит МВД Татарстана. Предполагаемые нарушители доставлены в полицию. Об этом сообщил замминистра внутренних дел республики Алексей Соколов.

Есть два инцидента на сегодняшний момент, они находятся в работе. Мы проводим проверку по этим фактам и обращениям. Те люди, которых по данным фактам доставили в полицию, — цитирует его « Интерфакс ».

Соколов при этом отметил, что на нынешних выборах жалоб и происшествий не больше, чем в предыдущие годы.

Татарстан 8 сентября выбирает депутатов в Госсовет республики. Избиратели должны выбрать 50 парламентариев по партийным спискам и 50 — по одномандатным округам.

Ранее стало известно, что певица Вика Цыганова проигрывает в Хабаровском крае на довыборах в Государственную думу. Она баллотировалась от «Единой России» по 70-му одномандатному округу, писал News.ru.