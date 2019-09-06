https://static.news.ru/photo/4d53bc60-d24d-11e9-8192-fa163e074e61_660.jpg Вика Цыганова Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Певица Вика Цыганова проигрывает в Хабаровском крае на довыборах в Государственную думу. Она баллотировалась от «Единой России» по 70-му одномандатному округу (Комсомольский).

После обработки 6,39% протоколов лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев (37,46%). Второе место занимает представитель КПРФ Николай Платошкин, который пока набрал 20,97%, Цыганова лишь третья (16,56%).

По данным ЦИК, явка на довыборах в Госдуму составила 30,51%.

Кресло депутата в парламента страны освободил Сергей Фургал ставший губернатором Хабаровского края. По данным источников Znak.com в ЕР, любой человек, выдвигаемый от партии власти в этом регионе автоматически проиграет.

В единый день голосования выборы разного уровня проходят в 85 субъектах Федерации. В разных регионах выбирают депутатов областных и местных парламентов, глав муниципальных образований и губернаторов. Также проходят довыборы в Госдуму по четырём одномандатным округам.

Ранее News.ru писал, что система онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму дала второй сбой. Это произошло из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней.