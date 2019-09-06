Певица Вика Цыганова проигрывает в Хабаровском крае на довыборах в Государственную думу. Она баллотировалась от «Единой России» по 70-му одномандатному округу (Комсомольский).
После обработки 6,39% протоколов лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев (37,46%). Второе место занимает представитель КПРФ Николай Платошкин, который пока набрал 20,97%, Цыганова лишь третья (16,56%).
По данным ЦИК, явка на довыборах в Госдуму составила 30,51%.
Кресло депутата в парламента страны освободил Сергей Фургал ставший губернатором Хабаровского края. По данным источников Znak.com в ЕР, любой человек, выдвигаемый от партии власти в этом регионе автоматически проиграет.
В единый день голосования выборы разного уровня проходят в 85 субъектах Федерации. В разных регионах выбирают депутатов областных и местных парламентов, глав муниципальных образований и губернаторов. Также проходят довыборы в Госдуму по четырём одномандатным округам.
Ранее News.ru писал, что система онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму дала второй сбой. Это произошло из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней.