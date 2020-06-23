НАТО поддержит продление ДСНВ и без участия Китая

https://static.news.ru/photo/bd84ab5a-b557-11ea-977c-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) станет верным решением, даже если к нему не присоединится Китай.

Об этом он сказал в ходе выступления в Германском фонде Маршалла в Брюсселе, передаёт ТАСС.

Даже если Китай не присоединится к переговорам по договору, я считаю, что верным решением станет его продление, — подчеркнул Столтенберг.

Переговоры между Россией и Соединёнными Штатами по вооружениям прошли 22 июня в Вене. Американскую делегацию возглавил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, российскую — заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее издание The Washington Post писало, что власти США хотят отказаться от продления ДСНВ. По данным источников издания, рассматриваются все варианты, которые касаются договорённостей о ядерном оружии.

Об этом же говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая заявляла, что американские власти пытаются «похоронить» ДСНВ. Для этого они настаивают на подключении Китая к переговорам по его продлению. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что Китай не намерен участвовать в переговорах с Россией и Соединёнными Штатами по ядерному оружию.

Ранее NEWS.ru писал о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал переговоры между Россией и Соединёнными Штатами по вооружениям. Он заявил об их поддержке. По его словам, к обсуждению следует подключить представителей Китая.