Москва отвергла американский ультиматум по Договору об открытом небе

https://static.news.ru/photo/7c51fa7a-9c48-11ea-9b07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не приемлет ультиматумы Соединённых Штатов по дальнейшей судьбе Договора об открытом небе. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Это ультиматум, на такой основе разговора не получится, — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что Москва готова к диалогу на равноправной основе, направленному на взаимный учёт интересов и озабоченностей. Вместе с тем в МИД России усомнились, что Вашингтон на это настроен. Вместо этого власти США предпочитают односторонний выход из договора в ущерб безопасности европейских стран.

Как писал NEWS.ru, администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа 21 мая уведомила международных партнёров о намерении выйти из Договора по открытому небу. Власти США намерены выйти из договора в связи с тем, что Россия якобы нарушает свои обязательства.

Позже американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что действия России «подорвали центральную функцию» Договора по открытому небу и создали угрозу национальной безопасности США. По словам дипломата, договор должен был обеспечить всем подписавшим «более высокий уровень транспарентности, взаимопонимания и сотрудничества», но провалился из-за позиции Москвы.

Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.