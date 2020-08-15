Москалькова призвала прописать права людей в карантинных обсерваторах

https://static.news.ru/photo/fbf8ae86-deec-11ea-b0c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Права людей, помещённых в места обсервации на карантин, следует чётко определить, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

У нас образовалась особая совершенно категория учреждений, куда люди размещались на карантин. Их права в принципе нигде не прописаны, но вместе с тем им нельзя выходить за территорию этого учреждения, — подчеркнула Москалькова.

По её словам, прежде всего необходимо прописать статус обсерваторов. Также следует учесть нормы питания и связь с внешним миром людей, помещённых на карантин.

В ходе презентации доклада «Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» Москалькова добавила, что работа над соответствующим документом уже подходит к концу. Ожидается, что он затронет все аспекты защиты прав человека в условиях пандемии COVID-19, уточняет ТАСС.

Согласно данным Роспотребнадзора, обсерваторы должны разворачиваться на базе учреждений, которые позволяют соблюдать режим изоляции, обрабатывать стоки и обеспечивать круглосуточную охрану территории. Они должны располагаться на расстоянии от крупных населённых пунктов. Как правило, под эти требования подходят санатории, базы отдыха, детские лагеря, туристические базы и профилактории. В целом пространство обсерватора должно предусматривать «чистую» и «грязную» зоны, а также дезинфекционную камеру.

Ранее NEWS.ru писал, что в России произведена первая партия вакцины от коронавирусной инфекции.

Средства в разработку вакцины вкладывал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Его глава Кирилл Дмитриев заявил, что РФПИ уже получил заявки на приобретение 1 млрд доз препарата. Заказчиками выступают свыше 20 государств мира. Он добавил, что РФ договорилась о выпуске вещества в пяти странах. По мнению руководителя, производственные мощности позволят производить 500 миллионов доз в год.