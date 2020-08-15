В России выпустили первую партию вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d1e88640-dee5-11ea-ba90-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В России произведена первая партия вакцины от коронавирусной инфекции.

Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России, — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минздрава РФ.

Средства в разработку вакцины вкладывал Российский фонд прямых инвестиций. Его глава Кирилл Дмитриев заявил, что РФПИ уже получил заявки на приобретение 1 млрд доз препарата. Заказчиками выступают свыше 20 государств мира. Он добавил, что РФ договорилась о выпуске вещества в пяти странах. По мнению руководителя, производственные мощности позволят производить 500 миллионов доз в год.

По данным Госреестра лекарственных средств, вакцина от COVID-19 — это раствор, который будут вводить внутримышечно. Вакцинацию собираются разбить на два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.

Ранее российская биофармацевтическая компания «Биннофарм» показала производственную площадку по выпуску первой в мире отечественной вакцины от коронавируса. Для производства всё уже было готово на заводе «Биннофарм» в Зеленограде. На видео можно увидеть упаковочную автоматическую линию. Машина распределяет ампулы в блистеры. Объём каждой ампулы составляет 0,5 миллилитра. Препарат получил название «ГАМ-КОВИД-ВАК». Вакцину нужно хранить при температуре не ниже −18 градусов и в защищённом от света месте.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Президент Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей уже испытала её на себе. В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года, после проведения третьего этапа испытаний на широком круге добровольцев. Первыми иммунизацию пройдут врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года, писал NEWS.ru.