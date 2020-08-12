Процесс производства первой в мире вакцины от коронавируса попал на видео

https://static.news.ru/photo/9e52a266-dc83-11ea-b98f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Российская биофармацевтическая компания «Биннофарм» показала производственную площадку по выпуску первой в мире отечественной вакцины от коронавируса.

Производство препарата начнётся в ближайшие две недели. Для этого всё уже готово на заводе «Биннофарм» в Зеленограде. На видео, которые опубликовал телеканал «360», можно увидеть упаковочную автоматическую линию. Машина распределяет ампулы в блистеры.

Объём каждой ампулы составляет 0,5 миллилитра. Препарат получил название «ГАМ-КОВИД-ВАК». Вакцину нужно хранить при температуре не ниже —18 градусов и в защищенном от света месте.

Нам пришлось модернизировать некоторые производственные участки. Сейчас производственная мощность составляет полтора миллиона доз в год. Это порядка 120 тысяч доз в месяц. Планируем в ближайшей перспективе её увеличить, чтобы обеспечить нужные объёмы производства, — рассказал директор производственной площадки «Биннофарм» Алексей Лысенко.

Президент России Владимир Путин 11 августа проинформировал, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Как уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, речь идёт о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство он не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов.

Первыми иммунизацию пройдут люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Тем не менее население проявляет большой интерес к такой возможности, писал NEWS.ru.