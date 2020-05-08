МИД России назвал вбросом якобы рассекреченные слова Брежнева о Курилах

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Министерство иностранных дел России назвало «псевдосенсационным вбросом» публикацию газеты «Асахи», которая опубликовала якобы рассекреченную запить беседы советского генсека Леонида Брежнева и японского премьера Какуэя Танаки, которые якобы договорились о передаче Курильских островов Японии.

На основе очередных домыслов попытаться подкрепить японскую позицию на переговорах. Вынуждены констатировать, что инициаторы данной публикации, среди которых, не исключаем, есть и японские официальные лица, выдают желаемое за действительное, — отметили в МИД.

В дипведомстве подчеркнули, что суверенитет России над всеми Южными Курилами неоспорим, поэтому «любые инсинуации, тем более со ссылками на частные архивы бывшего японского руководства, неуместны».

Советский Союз занял южную часть Сахалина и Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Мирный договор между СССР, а потом Россией, и Японией не был заключён, поскольку Токио считает как минимум Южные Курилы своей суверенной территорией.

Как писал NEWS.ru, в Японии действует программа безвизовых обменов с населением южной части Курильских островов, которую страна вынужденно приостановила из-за коронавируса.