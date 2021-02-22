Медведев и Лукашенко провели телефонные переговоры

https://static.news.ru/photo/938ec1c6-75cf-11eb-a74d-96000091f725_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: scrf.gov.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, рассказали журналистам в секретариате российского государственного деятеля. Кроме того, политики условились позже встретиться лично, так как сейчас организовать очную беседу мешает плотный рабочий график.

Из-за плотных графиков Александра Григорьевича и Дмитрия Анатольевича личной встречи не состоялось, они пообщались по телефону и договорились встретиться позднее, — передаёт РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившуюся информацию о том, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев присоединится к обеду, который проведут лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Сочи.

Лукашенко приехал в Сочи для проведения переговоров с Путиным. В ходе мероприятия он поблагодарил Путина за экономическую помощь, которую Россия оказывает белорусским властям. Он заявил, что Москва «не зря» даёт деньги Минску, они «не выброшены на ветер».

Путин в ходе встречи заявил, что инструменты взаимодействия России и Белоруссии хорошо отлажены. Президент РФ добавил, что сотрудничество двух стран на региональном уровне также развивается, писал NEWS.ru.