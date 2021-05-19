Лавров рассказал о темах переговоров с Блинкеном

https://static.news.ru/photo/a6a76084-b8fe-11eb-b3e6-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, какие темы обсуждались в ходе его первой, почти двухчасовой, личной встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном, сообщает ТАСС.

Договорились продолжать наши совместный действия, которые достаточно успешно развиваются, по региональным конфликтам, где интересы США и России совпадают. Это и ядерная проблема Корейского полуострова, и ситуация с усилиями по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Это и Афганистан, — отметил дипломат.

Лавров добавил, что также обсуждалось, как сейчас «совместные действия сделать более эффективными».

В принципе, считаю, что это был очень полезный разговор, — подчеркнул глава российского МИД.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров на переговорах с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Рейкьявике заявил о готовности Москвы «разгрести завалы», касающиеся работы дипмиссий двух стран. Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран проходила на полях Арктического совета.