Лавров рассказал о темах переговоров с Блинкеном

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, какие темы обсуждались в ходе его первой, почти двухчасовой, личной встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном, сообщает ТАСС.
Договорились продолжать наши совместный действия, которые достаточно успешно развиваются, по региональным конфликтам, где интересы США и России совпадают. Это и ядерная проблема Корейского полуострова, и ситуация с усилиями по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Это и Афганистан, — отметил дипломат.
Лавров добавил, что также обсуждалось, как сейчас «совместные действия сделать более эффективными».
В принципе, считаю, что это был очень полезный разговор, — подчеркнул глава российского МИД.
Ранее стало известно, что Сергей Лавров на переговорах с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Рейкьявике заявил о готовности Москвы «разгрести завалы», касающиеся работы дипмиссий двух стран. Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран проходила на полях Арктического совета.