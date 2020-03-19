Общероссийское голосование за поправки в Конституцию, несмотря на указ, подписанный президентом России о его проведении 22 апреля, может быть перенесено на более поздний срок. При том, если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится, то властям придётся принимать непростое решение – переносить дату или же осваивать новые форматы голосования. Как удалось выяснить NEWS.ru, Россия к онлайн-голосованию попросту не готова, а дата плебисцита, скорее всего, будет перенесена на более поздний срок.

Зависит от эпидемии

Глава государства не исключил, что если эпидемиологическая ситуация того потребует, то возможен перенос сроков голосования.

Подписывать сегодня указ без конкретной даты - более или менее бессмысленно это делать. Но повторяю еще раз: закон нас не лимитирует, не ограничивает, - заявил Владимир Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

kremlin.ru

Следует отметить, что, согласно документу, голосование нужно провести не ранее, чем через 30 дней. То есть позже можно, а вот раньше – никак нельзя. И с этой точки рения у органов исполнительной власти появится больше возможностей для информирования людей и, соответственно, агитации за или против принятия этих поправок.

Впрочем, по мнению гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций, политолога Дмитрия Орлова, изменения маловероятны. Оснований для переноса сроков пока нет, полагает эксперт.

Разумеется, это не исключает надомного и удалённого голосования. К тому же опасная фаза эпидемии коронавируса, которая будет угрожать проведению голосования, на мой взгляд, может наступить уже после 22 апреля. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Однако, учитывая, что сегодня региональные власти активно работают в условиях карантина, закрывая образовательные учреждения, культурные и досуговые организации во избежание распространения коронавируса, многие эксперты говорят, что перенос сроков может сыграть им на руку и даже позитивно отразиться на результате голосования. Но власть при этом пойдет на определенные риски.

При той динамике, с которой сегодня развивается эпидемия коронавируса, сложно сказать, что будет 22 апреля. Но сегодня можно говорить о том, что люди однозначно воспримут позитивно перенос сроков голосования, потому как таким образом власть проявит внимание к безопасности населения. Ведь повышать риски для здоровья избирателей, которые придут на участки, нерационально. Да и увеличение сроков кампании – это разумный подход. Роман Смирнов президент Ассоциации политических юристов президент Ассоциации политических юристов

Вместе с тем юрист также не исключает, что для проведения общероссийского голосования в срок может быть рассмотрен опыт зарубежных стран, таких как Франция и Италия, где пришедших на избирательные участки людей обеспечивали масками и антисептиками. Однако такой шаг мало того, что дополнительно «нагрузит» бюджет, так ещё и не даст определённых гарантий гражданам.

Надо понимать, что риски с результатом просто несопоставимы, учитывая, что на участки ходят в основном бюджетники, пожилые люди – это же группа риска. То же самое можно сказать и про электорат коммунистов, которые проводят свои протестные акции, — пояснил Смирнов.

Блокчейн не пройдёт

Все без исключения эксперты заявляют, что даже при самом негативном развитии сценария с распространением коронавируса формат онлайн-голосования за поправки в Конституцию невозможен. Из всей России только Москва сейчас готова к такому варианту плебисцита.

ЦИК России/facebook.com

Менталитет и россиян, и государства приспособлен для исключительно традиционного голосования, уверен Дмитрий Орлов.

Голосование по поправкам должно быть традиционной процедурой с высокой явкой на избирательные участки. Таков ожидаемый всеми формат. Онлайн-голосование может проводиться только на некоторых территориях и, по существу, в тестовом формате. Ни власть, ни население к такому формату в целом не готовы: отсутствуют соответствующая инфраструктура и опыт, нет привычки голосовать онлайн и восприятия такого голосования как общепринятой процедуры, — отметил политолог.

Не в пользу электронного голосования говорят и скорые сроки принятия изменений в Конституцию. Да и до самого общероссийского дня плебисцита остаётся не так много времени. И, как отмечают эксперты, за этот промежуток просто невозможно создать реально работающую платформу, в которой будут учтены такие важные моменты, как тайна волеизъявления, шифрование и блокчейн.

Кроме того, возникают и правовые коллизии. Современное выборное законодательство даёт право на проведение альтернативных форм голосования, однако к общероссийскому плебисциту это не имеет никакого отношения, указал в разговоре с NEWS.ru Роман Смирнов.

Например, в 67-ФЗ, который регламентирует все выборы и референдумы, есть другие варианты, например, гипотетическая возможность голосовать по почте. Но другое дело, что этот закон, как и все законы о выборах, на общероссийское голосование не распространяется, — добавил электоральный юрист.

В том же случае, если власти будут вынуждены принять решение изменить формат проведения голосования 22 апреля, то, по мнению директора «Группы 32» Романа Коломойцева, это должно обсуждаться в широком общественном поле.

Центризбирком уже сказал, что в других субъектах РФ невозможно так голосовать. Какие-то иные формы дистанционного голосования, чтобы их приняло общество, должны быть обсуждены, должна пройти общественная дискуссия, в том числе и на базе ЦИК РФ. Роман Коломойцев исполнительный директор центра «Группа 32», член научно-экспертного совета ЦИК РФ исполнительный директор центра «Группа 32», член научно-экспертного совета ЦИК РФ

В Москве тем временем начинается неформальная кампания, в рамках которой жителям рекомендуют голосовать досрочно на работе или по месту учебы. Напомним, согласно подписанному Путиным документу, для досрочного голосования у людей будет три дня до 22 апреля.

Есть информация о том, что москвичам начинают настойчиво рекомендовать голосовать дистанционно – по месту работы и учёбы. И это может добавить сомнений относительно результатов волеизъявления граждан. Особенно если будут очень сильные расхождения с итогами голосования на участках. Аркадий Любарев член совета движения «Голос», электоральный юрист член совета движения «Голос», электоральный юрист

Сложности агитации

Впрочем, помимо проведения самого голосования, актуален и вопрос, связанный с агитационной деятельностью. Сегодня порядка 114 тысяч человек готовы в рамках всероссийского корпуса «Волонтёры Конституции» работать с населением, разъясняя суть поправок в Основной документ страны. При этом, учитывая, что до обозначенного 22 апреля осталось чуть больше месяца, а в ходу тотальный запрет на проведение массовых мероприятий и акций, агитационная работа остаётся под вопросом.

ЦИК России/facebook.com

Как отметил Смирнов, такое количество волонтеров предполагает, что они будут общаться с людьми в торговых центрах, на улицах, приходить в квартиры.

То есть всё это не вписывается в современные логику и требования, — констатировал эксперт.

Кстати, вопрос про агитационную часть, по мнению Аркадия Любарева, является ключевым. Эксперт обращает внимание на тот факт, насколько хорошо удастся общественным активистам, выступающим против поправок в Конституцию, развернуть свою кампанию. Однако, судя по концепции таких мероприятий, а также из-за ужесточения условия карантина шансов донести до населения критику у таких сил нет.