Клишас: изменения в законах после поправок к Конституции почти готовы

https://static.news.ru/photo/71ad5c3e-bd3d-11ea-a7cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроекты, необходимые для реализации положений обновлённой Конституции будут внесены в парламент в ближайшее время. Они во многом уже готовы, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

О законотворческих перспективах он рассказал в ходе онлайн-встречи президента Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в главный закон страны.

Парламенту в ближайшее время предстоит принять целый пакет очень серьёзных законов во исполнение обновленной Конституции, во исполнение тех поправок, которые приняли граждане. Это касается как организации, так и формирования органов публичной власти. Это касается Конституционного суда РФ, правительства, прокуратуры, — цитирует Клишаса ТАСС.

Он отметил, что «самых серьёзных законодательных изменений» потребуют несколько десятков законов.

Сенатор также подчеркнул, что в центре деятельности органов публичной власти должны стоять человек и социально ориентированная государственная политика. При непосредственном участии населения необходимо принимать все важнейшие решения.

При этом Клишас заверил, что юридическую форму для этого всегда можно найти — так же, как была найдена форма для народного волеизъявления по поправкам к Конституции. В ближайшее время парламентарии намерены проанализировать лучшие практики, опробованные в ходе общероссийского голосования, чтобы предложить ряд изменений, в том числе — в избирательное законодательство.

Опора на гражданское общество всегда даёт свои результаты, выразил уверенность член Совфеда.

Клишас заверил президента, что сенаторы готовы работать на основе уже обновлённой конституции.

Я думаю, наше законодательство в ближайшее время будет серьезно модернизировано на её основе, — сказал сенатор.​​​​

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было с 25 июня. Одновременно с этим в Москве и Нижегородской области проходило онлайн-голосование, которое завершилось 30 июня. Россиянам предложили два варианта ответа: «Да» и «Нет».

В список изменений были внесены несколько сотен предложений. Они, среди прочего, призваны закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами, а также верховенство российских законов над решениями международных органов.

Одна из поправок, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагала отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

Ранее изменения в главный закон страны были приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом. Официально было заявлено, что они вступят в силу после общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

2 июля Центризбирком обнародовал предварительные итоги плебисцита. По результатам обработки 100% бюллетеней, за поправки высказались 77,92%, против изменений — 21,27%, следует из данных ЦИК. Свой выбор сделали 67,97% избирателей. Председатель комиссии Элла Памфилова заявила, что голосование продемонстрировало очень достойную явку.

На следующий день Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию России. Они вступят в силу 4 июля 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников анонсировал масштабные изменения в российском законодательстве. По его словам, в ближайшее время потребуется изменить около сотни федеральных и конституционных законов, это необходимо, чтобы привести их в соответствие с нормами обновлённой Конституции.