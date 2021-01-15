Хабаровский край напряжётся: следствие по делу Фургала подходит к концу

Только-только новая управляющая Хабаровским краем команда объявила об окончании затянувшихся на несколько месяцев массовых протестов по причине ареста избранного губернатора, как именно сейчас в затухшее было пламя общественного возмущения могут плеснуть масла. Поскольку сегодня, 15 января 2021 года, предположительно, может завершиться следствие по делу Сергея Фургала, и потом ему должно быть предъявлено обвинение в организации убийства и покушении на убийство в окончательной редакции.

Видный член ЛДПР углубится вместе со своим адвокатом в изучение накопленных следствием томов, а его юридическая коллизия вновь выйдет на первый план в ожидании передачи дела в суд. Причём сам процесс может разворачиваться уже летом, фактически параллельно с набирающей силу парламентской избирательной кампанией. Несложно представить, какие трудности могут возникнуть по этому поводу в Хабаровске у «Единой России», которая, естественно, у местных жителей полностью ассоциируется с властями, решившими устранить всенародно избранного губернатора. Да, пожалуй, и у ЛДПР, которая, по мнению многих хабаровчан, не проявила должного рвения и настойчивости в защите своего видного члена.

Недаром лишь чудом партийным лидерам удалось избежать массового выхода местных депутатов из рядов либерал-демократов. А ведь жириновцы до сих пор сохраняют большинство в местных органах власти. И пассивность партии в защите Фургала усугубляется в глазах избирателей общей «организационной импотенцией» её нового ставленника Михаила Дегтярёва, который мало того что лавров в экономике не снискал, так ещё теперь напрямую связан с репрессиями против активных протестующих. Так что получающий новый импульс протест может ещё и поменять политические расклады в краю далёком, но нашенском.

Словом, несмотря на суровые погодные условия, протесты могут получить новую мотивацию. Притом, что, понятное дело, обвинения, которые изначально были выдвинуты против Сергея Фургала, не оставляют много простора для юридического и даже политического манёвра.

Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

Действительно, как мы помним, даже президент персонально высказался по поводу задержания экс-губернатора, отметив, что Фургал никакой не оппозиционер и к тому же достаточно эффективный управленец. Но вот обвинения, которые против него были выдвинуты, серьёзны. Собственно, Владимир Путин дал понять, что в деле этом нет никаких чисто политических нюансов. Хотя, судя по масштабам протестов, далеко не все хабаровчане с таким подходом согласны. Притом что людей возмущало, скорее, то обстоятельство, что попрали их суверенную волю, выраженную на прошедших выборах.

Весьма характерно, что полпред президента в ДВФО, наоборот, отмечал отсутствие у Фургала позитивных результатов. Но тут явно проскальзывало нечто личное, поскольку победа Фургала на губернаторских выборах выглядела личным поражением полпреда, который, что называется, затаил обиду.

Так что перед властями, санкционировавшими арест Фургала, стоит непростая дилемма. С одной стороны, суд с весьма шаткими обвинениями на грани истечения срока давности (а предполагаемые преступления относятся аж к 2004 году) может значительно осложнить положение не только в Хабаровском крае, но и на всём Дальнем Востоке. В регионе, где и так хватает скандалов, экономическая ситуация принципиально не улучшается, а демографические программы провалены.

Но, с другой стороны, многие губернаторы уже сидят. И такая практика должна постоянно доказывать, что неприкасаемых у нас нет. И, к примеру, оправдать Сергея Фургала означало бы поставить под вопрос компетентность всей правоохранительной системы. Но не исключено, что в конце концов ему предъявят менее тяжкое обвинение. В частности, хищение средств на предприятии «Амурсталь», в числе акционеров которого была семья экс-губернатора. Так что небольшая возможность стабилизирующего ситуацию манёвра всё-таки остаётся.