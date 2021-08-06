Госдеп пожалел, что ОБСЕ не попадёт на выборы в России

Госдеп США заявил, что он сожалеет о недопуске наблюдателей ОБСЕ в Россию на выборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2021 года. Как сказано в письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, США полностью поддерживают БДИПЧ и Парламентскую ассамблею, которые принципиально отказались приезжать в РФ из-за того, что Москва ограничила присутствие наблюдателей по причине коронавирусных ограничений.

Соединённые Штаты сожалеют, что ограничения, введённые российскими властями, не позволят Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ осуществлять независимое наблюдение за выборами в Госдуму, — отмечается в тексте.

Прайс подчеркнул, что ОБСЕ не сможет выполнять свою функцию в полной мере в ограниченном составе, которому позволили посетить РФ.

Но несмотря на то, что организация не будет присутствовать, международное сообщество будет отслеживать процесс выборов, добавил чиновник Госдепа. Он подчеркнул, что западные страны всё равно определят, «благоприятствовали ли условия проведению свободных и честных выборов».

России не избежать международного внимания, пригрозил Нед Прайс.

Решение ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в Госдуму является политизированным. Об этом ранее заявил председатель комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий. Он уверен, что подобные заявления «больше выдержаны в духе пресловутых двойных стандартов».