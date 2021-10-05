Генсек НАТО заявил о необходимости вести диалог с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости вести диалог с Россией, так как Альянс не хочет холодной войны. Столтенберг отметил, что НАТО не хочет гонки вооружений, к тому же Россия является «соседом», пишет ТАСС.

У нас двойной подход к России: сдерживание-оборона и диалог. Не сдерживание-оборона или диалог. Когда мы сильны и едины, мы можем говорить с Россией. И мы должны говорить с Россией, поскольку не хотим новой холодной войны, не хотим новой гонки вооружений и Россия является нашим соседом. Так что нам необходимо с ней взаимодействовать, — подчеркнул генеральный секретарь НАТО в ходе онлайн-мероприятия, организованного Брукингским институтом и Джорджтаунским университетом.

По словам Столтенберга, контроль над вооружением крайне важен в диалоге с Россией. И поэтому представителям Альянса важно «говорить по многим вопросам» с Россией.

Ранее сообщалось, что Украина и Грузия вступят в НАТО, но это не вопрос завтрашнего дня, пока же Альянсу следует наращивать поддержку в адрес Киева и Тбилиси, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.