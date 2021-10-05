Столтенберг сообщил, когда Украина и Грузия присоединятся к НАТО

Украина и Грузия вступят в НАТО, но это не вопрос завтрашнего дня, пока же Альянсу следует наращивать поддержку в адрес Киева и Тбилиси, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в ходе онлайн-мероприятия, организованного Брукингским институтом и Джорджтаунским университетом, сообщает «Интерфакс».

Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся. Поэтому моё послание союзникам по НАТО, и то, о чём мы говорили вчера с президентом США Джо Байденом, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран, желающих вступить [в НАТО], — цитирует его агентство.

По мнению Столтeнберга, такие страны должны получать от НAТО больше поддержки и обучения, им нужно помoгать в проведении реформ, в борьбе с коррупцией и выстрaивании институтов в сфере безопасности и обороны.

С 2016 года вступление в НАТО официально закреплено в качестве цели внешней политики Украины с 2016 года. В 2019 году курс страны в НАТО и Евросоюз был отражён в конституции.

Ранее сообщалось, что США воспринимают Украину как члена НАТО, хотя Вашингтон старается избегать темы формального вступления Украины в Альянс.