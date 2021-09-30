США назвали Украину де-факто членом НАТО

США возспринимают Украину как члена НАТО, хотя Ваингтон старается избегать темы формального вступления Украины в альянс. Об этом пишет издание The American Conservative.

В то же время, отношения США с Германией и Францией оставляют желать лучшего, отметил автор материала, старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер. По словам эксперта, причиной охлаждения отношений стал конфликт интересов, связанный со строительством газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, доверие Парижа пошатнулось в результате дипломатического кризиса в связи со скандалом с продажей Австралии американских подводных лодок.

Франция и Германия, по мнению Карпентера, рассматривают Украину в качестве «неудобного» партнёра. В первую очередь, у них вызывает обеспокоеность уровень коррупции в стране. Кроме того, расширение НАТО очевидно вызовет недовольство Москвы, поскольку альянс получит возможность беспрепятственно подходить к российским границам.

Вашингтону следует прислушаться к ним и отказаться от опасной блажи, коей является его нынешнее отношение к Украине как к фактическому союзнику НАТО, — пишет Карпентер.

При этом США игнорируют в этом вопросе мнение недовольных союзников, а ныне существующие отношения Вашингтона и Киева в области безопасности «выходят далеко за рамки продажи оружия».

С 2016 года вступление в НАТО официально закреплено в качестве цели внешней политики Украины с 2016 года. В 2019 году курс страны в НАТО и Евросоюз был закреплён в конституции.

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