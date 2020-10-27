Эрдоган планирует созвониться с Путиным

https://static.news.ru/photo/7cb9bc48-1874-11eb-abbe-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 27 октября, намерен провести телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным.

Об этом сообщают турецкие СМИ. Ранее состоялся телефонный разговор главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу с российским коллегой Сергеем Лавровым, во время которого обсуждался нагорнокарабахский конфликт, а также ситуация в Сирии и Ливии.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Баку обвинил Армению в обстреле населённых пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе вопреки согласованному между сторонами конфликта режиму прекращения огня.