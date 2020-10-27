Лавров и Чавушоглу выступают за прекращение огня в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/4b87f190-1873-11eb-a165-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор. В нём они обсудили в том числе ситуацию в Нагорном Карабахе.

Акцентирована необходимость скорейшего обеспечения устойчивого прекращения огня между Арменией и Азербайджаном, — говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров и Чавушоглу считают безальтернативным мирное решение проблемы. Они выступают за незамедлительное установление режима прекращения огня и возобновление переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

Особо отмечена недопустимость интернационализации кризиса за счёт вовлечения в него иностранных боевиков, — отметили в МИД РФ.

Также стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Ливии и Сирии, обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня и по ситуации в Восточном Средиземноморье.

Ранее Армения обстреляла Бардинский район Азербайджана. Погибли четыре человека, среди которых двухлетний ребёнок. Ранения получили 13 человек. Об этом заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в Twitter.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение.

Вечером 25 октября стороны конфликта договорились о третьем по счёту перемирии. Но режим прекращения огня был нарушен, писал NEWS.ru.