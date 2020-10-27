Число жертв ракетного удара Армении по Бардинскому району достигло четырёх

https://static.news.ru/photo/1b4e2180-186d-11eb-af8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anar_Karim /twitter.com

Ещё один человек обнаружен погибшим после ракетного удара ВС Армении по Бардинскому району Азербайджана. Общее число жертв увеличилось до четырёх.

Использование кассетных ракет против мирных граждан запрещено. Погибли 4 человека, среди которых двухлетний ребенок, 13 человек получили ранения, — написал заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в Twitter.

According to ANAMA Armenia used cluster Smerch missile against civilians in Barda. Use of cluster weapons against civilians is forbidden. 4 civilians, including 2 years old baby girl killed. 13 civilians wounded. Because of #cluster bomblets number of casualties quite big. pic.twitter.com/Uyg1ri2uyo — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 27, 2020

Как писал NEWS.ru, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку не ведёт войну против Еревана, а лишь хочет освободить свои оккупированные территории.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.