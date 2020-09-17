Эксперт назвал требование Польши по катастрофе Ту-154 демонстративным шагом

https://static.news.ru/photo/7dba0eb4-f8cf-11ea-8996-fa163e074e61_660.jpg Фото: UPPA/Global Look Press

Требования польских властей об аресте российских авиадиспетчеров, работавших в день крушения правительственного самолёта Ту-154М в 2010 году, являются лишь демонстративным жестом, считает доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок.

Польская прокуратура прекрасно знает, что Россия своих граждан никому не выдаёт. Поэтому этот жест, скорее, демонстративный, который <...> далеко не улучшает и без того весьма напряженные российско-польские отношения, — сообщил он в эфире радио Sputnik.

Эксперт также отметил, что обвинения в адрес диспетчеров подрывают другую версию причины авиакатастрофы, которую с таким усердием продвигали на Польше.

Все усилия польских неформальных властей во главе с бывшим министром обороны Антонием Мачеревичем доказать, что на борту был взрыв, пошли прахом. Поскольку, если был взрыв, то никакие диспетчеры к взрыву на борту не причастны, — сказал Борисенок.

В четверг следственная группа при польской госпрокуратуре подала в районный суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трёх диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения правительственного самолёта Ту-154М в 2010 году.

Если суд решит арестовать россиян, то их объявят в международный розыск с последующим требованием выдать их польским властям.

Польский самолёт Ту-154 с правительственной делегацией на борту потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском. В авиакатастрофе погибли 96 человек: 8 членов экипажа и 88 пассажиров, которые летели на церемонию годовщины Катынского расстрела. Среди них были президент Польши Лех Качиньский с супругой.

Как писал NEWS.ru, в Генеральной прокуратуре Польши сообщили российским журналистам имена авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта.