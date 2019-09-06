https://static.news.ru/photo/47a2a556-d13a-11e9-8f2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Моряки, задержанные за инцидент в Керченском проливе, покидают СИЗО «Лефортово». Скорее всего, их везут на обмен, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.

По данным «Интерфакса», территорию «Лефортово» покинули три больших автобуса в сопровождении автомобилей ФСБ и ДПС. Предположительно, в них находятся граждане Украины, которых собираются передать Киеву. Транспортное средство направляется в сторону аэропорта.

Ранее стало известно, что обмен заключёнными между Россией и Украиной планируется провести по формуле «35 на 35». В списки для выдачи Киеву были включены 24 моряка и ещё 11 осуждённых, в числе которых режиссёр Олег Сенцов.

Киев планировал передать Москве главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения малайзийского рейса MH17 Владимира Цемаха, а также бывших военнослужащих ВСУ Максима Одинцова и Александра Баранова.

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин заявил, что обмен удерживаемыми лицами с Украиной произойдёт в ближайшее время. По его словам, этот процесс поможет в нормализации отношений между странами.