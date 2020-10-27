Васильев увидел двойные стандарты в решении суда по Устюгову

https://static.news.ru/photo/6baa7ef4-1849-11eb-874f-fa163e074e61_660.jpg Евгений Устюгов Фото: vk.com/evgenyustyugov

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев возмутился решением Международного спортивного арбитража (CAS) отобрать у Евгения Устюгова все три олимпийские медали по обвинению в допинговых нарушениях.

Вне всякого сомнения, это совершенное избирательный подход. До сих пор всем все равно на решение с бегуном из Великобритании Мо Фарой, который все 4 олимпийские медали выиграл на допинге. Это происходит, потому что антидопинговое агентство Великобритании дает такой отпор WADA, что они утираются и уходят в сторону, но что касается российских спортсменов, то можно беспредельничать по полной программе, — приводит слова Васильева Sport24.

В результате дисквалификации Евгения Устюгова Россия лишилась золотой медали в мужской эстафете в Сочи и первого общекомандного места в медальном зачёте домашних Игр.

Как писал NEWS.ru, результаты Евгения Устюгова с 24 января 2010 года и до окончания карьеры в 2014 году аннулированы.