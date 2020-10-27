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Биатлонист Устюгов лишился трёх олимпийских медалей

11:07, 27 октября 2020
Евгений Устюгов Евгений Устюгов Фото: V.CHERNYKH & Aleksander A.CHERNY/Global look Press

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Его результаты с 24 января 2010 года и до окончания карьеры в 2014 году аннулированы.

Кроме того, спортсмен должен будет вернуть все олимпийские награды: личную золотую медаль в масс-старте, бронзу в эстафете на Играх в Ванкувере и олимпийское золото Сочи в эстафете.

Решение CAS ADD (Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда. — NEWS.ru) не является окончательным и может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня, — приводит слова адвоката биатлониста Алексея Панича ТАСС.

Помимо Устюгова статуса олимпийских чемпионов лишатся Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

Как писал NEWS.ru, Антон Шипулин был избран президентом Федерации биатлона Свердловской области на прошедшей в Екатеринбурге 23 октября выборной конференции.

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