Биатлонист Устюгов лишился трёх олимпийских медалей

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Российский тренер Александр Жулин поделился мнением по поводу того, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не попала в список величайших фигуристов всех времён по версии авторитетного американского сайта Yardbarker. В то же время в топ-25 составители рейтинга включили Евгению Медведеву и Евгения Плющенко.

Отсутствие Загитовой в списке? Там и Ягудина нет! Это не обсуждается? Да потому что они дебилы, из-за этого и не обсуждается. Нельзя на этом зацикливаться, это просто фанатская история. В...