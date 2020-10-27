Биатлонист Устюгов лишился трёх олимпийских медалей

https://static.news.ru/photo/2131c4b2-182c-11eb-ab2a-fa163e074e61_660.jpgЕвгений УстюговФото: V.CHERNYKH & Aleksander A.CHERNY/Global look Press
Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Его результаты с 24 января 2010 года и до окончания карьеры в 2014 году аннулированы.
Кроме того, спортсмен должен будет вернуть все олимпийские награды: личную золотую медаль в масс-старте, бронзу в эстафете на Играх в Ванкувере и олимпийское золото Сочи в эстафете.
Решение CAS ADD (Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда. — NEWS.ru) не является окончательным и может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня, — приводит слова адвоката биатлониста Алексея Панича ТАСС.
Помимо Устюгова статуса олимпийских чемпионов лишатся Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.
Как писал NEWS.ru, Антон Шипулин был избран президентом Федерации биатлона Свердловской области на прошедшей в Екатеринбурге 23 октября выборной конференции.