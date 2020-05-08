«Успокойте смешного сотрудника»: Плющенко обратился к команде Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/f72b59b8-926a-11ea-ad8a-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попросил представителей группы Этери Тутберидзе обратить внимание на хореографа Алексея Железнякова.

Специалист жёстко высказался о фигуристке Александре Трусовой, перешедшей в академию Плющенко, назвав её поступок ударом ножа в спину.

Алёша, молодец, садись, пять! Снова никого не трогаем, снова выкатилось 10-е колесо от телеги и открыло свой роток! <...> Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! — говорится в сообщении Плющенко, которое он оставил в сторис своего Instagram.

Он также назвал Железнякова бедолагой и поинтересовался, что он курит, когда заявляет об отказе покинуть группу Тутберидзе, несмотря на заманчивые предложения из-за рубежа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгений Плющенко заявил, что работа с Александрой Трусовой начнётся сразу после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. По его словам, пока они общаются дистанционно, укрепляя знакомство. Олимпийский чемпион отметил, что уже договорился с отечественными и зарубежными хореографами, составляются программы, подбирается музыка.