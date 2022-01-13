Татьяна Тарасова ответила на вопрос о состоянии своего здоровья

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, госпитализированная 11 января, ответила на вопрос о состоянии здоровья. Её слова приводит Metaratings.ru.

Всё нормально, спасибо, — сказала Тарасова.

Об ухудшении здоровья тренера стало известно в ноябре. У неё начались сильные головные боли, из-за чего ей пришлось отменить поездку на Гран-при России в Сочи. В декабре её дважды клали в больницу.

О новой госпиталиции 74-летней специалистки стало известно 11 января.

В последние годы Тарасова передвигается на инвалидной коляске. В 2012 году она перенесла две серьёзные операции на позвоночнике, которые повлияли на её состояние.