Татьяна Тарасова ответила на вопрос о состоянии своего здоровья

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, госпитализированная 11 января, ответила на вопрос о состоянии здоровья. Её слова приводит Metaratings.ru.
Всё нормально, спасибо, —
сказалаТарасова.
Об ухудшении здоровья тренера стало известно в ноябре. У неё начались сильные головные боли, из-за чего ей пришлось отменить поездку на Гран-при России в Сочи. В декабре её дважды клали в больницу.
О новой госпиталиции 74-летней специалистки стало известно 11 января.
В последние годы Тарасова передвигается на инвалидной коляске. В 2012 году она перенесла две серьёзные операции на позвоночнике, которые повлияли на её состояние.