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Татьяну Тарасову снова госпитализировали

09:32, 11 января 2022
Татьяну Тарасову снова госпитализировали
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в больнице, сообщает ТАСС.

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