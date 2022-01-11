Татьяну Тарасову снова госпитализировали

Российский биатлонист Александр Логинов упустил победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе, несмотря на то что к последней стрельбе он подходил лидером с преимуществом 52 секунды.

На заключительном огневом рубеже россиянин допустил три промаха. После штрафных кругов уже отставал от лидера на 20 секунд. На первое место вышел француз Кентен Фийон-Майе, который отстрелял стойку без ошибок....