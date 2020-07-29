Пока не наступил новый сезон в фигурном катании, многие спортсмены пребывают в отпуске. По понятным причинам путешествовать в этом году приходится по России. Кто-то отправился в Сочи, кто-то — на Камчатку, кто-то — на Алтай. Чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Бойкова для своего отдыха выбрала Крым, однако излюбленный российскими туристами полуостров спортсменку не впечатлил. О своих эмоциях она решила рассказать на странице в Instagram. Как ожидалось, не все восприняли критику фигуристки. Что не устроило пользователей Сети — рассказывает NEWS.ru.

Разруха и бедность, царящие в этих краях, просто отталкивают и вызывают сожаление. Нет никакой инфраструктуры, и местным жителям, а тем более туристам, там просто нечем заняться. Я уверена, что во многих нецентральных районах России происходит такая же ситуация, но если Крым считается одним из лучших курортов России, то, пожалуйста, приведите его в порядок, — написала спортсменка на своей страничке в Instagram.

В наибольшей степени критический пост возмутил местных жителей. Крымчане попросили спортсменку не делать поспешных выводов, ведь юная фигуристка не знает, в каком состоянии находился Крым до присоединения к России. Пользователи убеждены, что за шесть лет остров сильно преобразился.

Сашенька, все свои претензии по поводу отсутствия инфраструктуры в Крыму ты можешь оформить в виде письма и отправить в администрацию президента Украины. Может быть, тебе они ответят, почему из Крыма деньги только брались, а не вкладывались. Нельзя исправить за шесть лет то, что разрушалось 25. Столько, сколько сейчас вкладывается в Крым, сюда никогда никто не вкладывал. Это я тебе как коренная крымчанка говорю, — написала пользователь с именем chris.borisova.

Многих позабавило то обстоятельство, что спортсменка жалуется на серпантин в горной местности. Да и к тому же, по мнению пользователей, в дикости и первозданности природы заключается красота Крыма.

Сашенька, вы совсем туту? Вы жалуетесь на горный серпантин в горах? А вы не жалуетесь на лёд на катке? — задаётся вопросом пользователь bondiana7739.

Нашлись и те, кто упрекнул Бойкову в отсутствии знаний по истории. Как известно, фигуристка в том числе хочет освоить профессию журналиста. Пользователи Сети убеждены, что с такими ограниченными знаниями о новой карьере вообще можно забыть.

Сашенька, Вы же журналисткой хотите стать. Но после прочтения создаётся впечатление, что Вы совсем не знаете историю Крыма и не в курсе происходящих там процессов! — пишет пользователь viktory6685.

Некоторые вообще подвергли сомнению умственные способности фигуристки.

Девочка конечно из тупеньких, одним словом спорт и мозги — разные вещи, а ума не хватает, просто молчать и точить коньки, может на этот вид купец найдется, — написал пользователь pankevich335 (орфография и авторский стиль сохранены. — News.ru).

Кто-то, наоборот, отметил, что Александра поступила правильно, высказав своё мнение. Это и является отличительной чертой журналиста.

Саша, вы молодец. Никогда не бойтесь иметь своё мнение, тогда станете НАСТОЯЩИМ журналистом, — отметила kuznetsova701.

К счастью, в пучине всеобщего недовольства и возмущения нашлись комментарии людей, которые поддержали позицию чемпионки Европы.

За фигуристку, в частности, вступился её партнёр по фигурному катанию Дмитрий Козловский.

Удивительное дело. Ещё несколько месяцев назад вся общественность кипела из-за того, что многие спортсмены, в том числе и фигуристы, агитировали голосовать за поправки в Конституцию РФ. Аделина Сотникова, Евгений Плющенко, Алина Загитова — это лишь малая часть из тех, кто поддержал нововведения. Проправительственное содержание постов спортсменов многие тогда восприняли в штыки. И если Загитова смогла избавиться от какой-то части гнева, скрыв комментарии к публикациям, то Плющенко и Ко досталось сполна.

Что мы видим на этот раз? Очередная спортсменка выступила со своим мнением в социальной сети. Но на этот раз это не агитация, а высказывание критического суждения в адрес одного из регионов страны. Каков итог? Не меньшая порция недовольств и оскорблений, чем в случае с Плющенко. Получается, выступать за власть — стыд и позор, критиковать что-то — отсутствие мозгов.

Вот вам и очередное доказательство того, что всегда найдутся люди, которые будут чем-то недовольны. А вы говорите...